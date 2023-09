Goes komt bij HVCH in doelpuntrijk duel precies op tijd op schot

VIERDE DIVISIEGoes heeft de tweede zege van het seizoen in de vierde divisie binnen. Op een doelpuntrijke middag in het Brabantse Heesch wonnen de Zeeuwen met 2-5 van HVCH. En dat terwijl de ploeg halverwege nog op achterstand stond.

Halverwege zag het er voor Goes nog niet zonnig uit in het warme Heesch. De ploeg keek tegen een 1-0-achterstand aan. De tegentreffer viel al behoorlijk snel. Binnen vijf minuten maakte Jari van Erp er 1-0 van. Goes ging op jacht naar de gelijkmaker en vond die zelfs. Nadat eerst al een bal van de lijn was gehaald, scoorde Erwin Franse. Hij werd echter teruggevlagd wegens buitenspel.

Pas in de 66ste minuut was het écht raak voor Goes. Aanvoerder Daniël Wissel knalde raak. De Zeeuwen raakten daarna los en maakten in de slotfase nog vier doelpunten. Claude de Smit (1-2), Erwin Franse (1-3), Sjoerd Verhulst (2-4) en Rowan Traas (2-5) hielpen Goes aan een doelpuntrijke overwinning. De aansluitingstreffer tussendoor (2-3 van Rob van de Ven) bracht de ploeg van trainer Dennis de Nooijer niet van de wijs.

Daarmee herstelde Goes zich van de eerste nederlaag van het seizoen in de vierde divisie, een week eerder tegen koploper Achilles Veen (3-4). De Bevelandse formatie heeft na drie wedstrijden zes punten. Aan scorend vermogen heeft De Nooijers ploeg bovendien geen gebrek. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen, was het al twaalf keer raak.