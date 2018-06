Goes komt als morele winnaar uit de strijd

VIDEOGOES – Een zege zat er niet in voor Goes, maar de zondag-hoofdklasser kwam wel als morele winnaar uit het duel met derdedivisionist Be Quick 1887. Het eerste treffen van het tweeluik in de nacompetitie om een plek in de derde divisie eindigde na een 0-2-ruststand in 2-2.

Goes begon vrij aardig aan het duel met de Groningers. Het kreeg in de openingsfase een aantal kansjes, vooral Daniël Wissel en Erwin Franse lieten zich zien. Het lukte echter niet de openingstreffer te forceren. Dat lukte de Be Quick 1887 wel. De bezoekers namen het initiatief langzaam over van Goes en werden ook steeds gevaarlijker. Uiteindelijk werd het ook 0-1.

Die treffer viel op ongelukkige wijze voor de thuisploeg. Na balverlies op het middenveld van Wissel schakelde Be Quick 1887 om. Uit de aanval kwam een voorzet, die door Jop Dekker in zijn eigen doel werd gekopt. Hij had de bal kunnen laten lopen, omdat doelman Brian Meulmeester klaar stond om in te grijpen. Maar de verdediger koos ervoor om in te grijpen en koos verkeerd.

Tien minuten later werd het ook nog eens 0-2, deze keer wel gescoord door een speler van Be Quick 1887. Robert Talens kopte van dichtbij snoeihard raak. Daarna deed Goes er alles aan om nog voor de pauze de schade ongedaan te maken. Voor Franse was opnieuw dicht bij een doelpunt. Oog in oog met de doelman had hij een stift in huis, maar die belandde naast het Groningse doel.

Aansluitingstreffer

Vrijwel direct na de pauze was het wel raak voor Franse. De buitenspeler snoepte de keeper van Be Quick 1887 de bal af en bezorgde Goes de aansluitingstreffer: 1-2. Een snelle gelijkmaker zat er daarna niet in. De bezoekers kregen eerst wat kansen, waarna Yannick van de Woestijne dicht bij de 2-2 was. Zijn schot verdween echter hard naar het doel van de bezoekers uit Groningen.

Na iets meer dan een uur werd Goes weer de bovenliggende partij. Het claimde een strafschop, na vermeend hands in het zestienmetergebied van Be Quick 1887, en de ploeg werd weer een stuk gevaarlijker. Vooral Franse had het zo nu en dan op zijn heupen. In de 64ste minuut dacht hij zijn tweede doelpunt van de avond te maken, maar zijn inzet werd door de keeper op de paal getikt.

Franse werd daarna nogmaals gevaarlijk, maar het was een verdediger van Goes die de stand weer in evenwicht bracht. Sherief Tawfik mocht twaalf minuten voor tijd plaatsnemen achter de bal voor een strafschop en faalde niet: 2-2. Zo had Goes door een effectievere tweede helft toch nog een aardige uitgangspositie te pakken voor de return van zondag, in Groningen. En werd het de morele winnaar.