Goes knijpt de handen dicht na zege op ARC

VIERDE DIVISIE Uitblinken­de spits en belangrij­ke jubilaris stellen de punten veilig voor Kloetinge

Ook in de zesde wedstrijd van het seizoen bleef Kloetinge ongeslagen. De promovendus was in de vierde divisie met 2-1 te sterk voor De Jodan Boys. Spits Ruben de Jager was weer van cruciaal belang voor de Zeeuwen, maar ook keeper Mitchell Braafhart blink uit.

1 oktober