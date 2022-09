Goes kent tegen De Dijk een ‘makkie‘

Volle ziekenboeg bij Hoek vraagt om veel puzzelwerk voor thuisduel met Sparta Nijkerk

Met drie wedstrijden in acht dagen op komst is de ziekenboeg bij Hoek plots volgestroomd. ,,We hebben veel puzzelwerk te verrichten’’, zegt trainer Björn De Neve in de aanloop naar de duels met Sparta Nijkerk (zaterdag), IJsselmeervogels (dinsdag) en Sportlust’46 (volgende week zaterdag).

16 september