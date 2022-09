Goes kent tegen De Dijk een ‘makkie‘, maar nu gaat het echt beginnen

MET VIDEO Kloetinge heeft flink de pest in: geen koploper, gemiste strafschop en weer een rode kaart

De lach van de voorgaande weken veranderde zaterdag plots in chagrijn. Kloetinge was zichzelf niet tegen Spijkenisse en liet door een teleurstellend 1-1-gelijkspel de kans liggen op de koppositie in de vierde divisie.

