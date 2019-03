Goes kan weer omhoog kijken na 4-1-zege op OJC Rosmalen

Met nog tien wedstrijden voor de boeg heeft Goes nu een stevige buffer met het oog op de gevaarlijke plaatsen onderin de derde divisie. De marge is negen punten met de plaats die verplicht tot het spelen van nacompetitie.

Geruggensteund door de 2-1-thuiszege een week eerder op Blauw Geel’38 ging Goes vol vertrouwen van start tegen OJC Rosmalen. Na vier minuten kwam dat al tot uiting in de openingstreffer van Mart de Kroo. Bij de tweede paal raakte hij een voorzet van Erwin Franse niet vol maar wel vol genoeg: 1-0.

In het eerste kwartier wilde Goes nog meer zaken doen, maar de dreigingen werden niet beloond door nog meer doelpunten. Prompt kwam OJC Rosmalen halverwege de eerste helft op gelijke hoogte. Na een snelle counter omspeelde Jesse Dibbets Goes-doelman Brian Meulmeester die uit een moeilijke hoek de bal met een lob in het doel plaatste: 1-1.

Goes kon weer opnieuw beginnen en deed dat met frisse moed. Steve Schalkwijk kogelde op de lat, Sherief Tawfik kreeg een kopkans, maar Goes had een verdediger van OJC Rosmalen nodig om de 2-1 te maken. Kevin Kempen raakte ene corner zodanig dat deze over zijn eigen keeper in het doel zeilde.