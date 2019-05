Goes kan tweede divisie al bijna uit het hoofd zetten na eerste play-off-duel

De wedstrijd begon dramatisch voor de thuisploeg. Al na 36 seconden keek Goes tegen een 0-1-achterstand aan. Marlon Versteeg kreeg de bal voor zijn voeten en faalde niet: FC Lienden op voorsprong. Goes moest dus in de aanval en het eerste Zeeuwse wapenfeit kwam op naam van Hiep Nguyen. Hij trapte een verre vrije trap in eens op doel, maar de inzet had te weinig kracht en richting om het de doelman moeilijk te maken.

Zo’n duizend toeschouwers waren op het nacompetitieduel in Goes afgekomen en zij zagen hoe de thuisploeg in de zevende minuut bijna een tweede tegengoal te verwerken kreeg. Doelman Brian Meulmeester werkte zichzelf in de nesten door een terugspeelbal op te rapen. De indirecte vrije trap van Salim Mansouri spatte vervolgens uiteen tegen de buitenkant van de paal.

Ook Goes kwam er af en toe uit, hoewel de ploeg van trainer Rogier Veenstra flink onder druk stond. De grootste kans was voor Tim de Winter. Hij werd voor de keeper gezet door Erwin Franse en probeerde de bal over de doelman heen te liften, maar de poging werd onschadelijk gemaakt. Ook Nguyen was even later dreigend, maar zijn rebound – na een vrije trap – leverde de Zeeuwen eveneens niet de gelijkmaker op.

Nadat Goes-spits Steve Schalkwijk ook van zich had laten horen – zijn poging ging over – was het aan de andere kant opnieuw raak. Rafael Uiterloo was het eindstation van een vloeiende aanval en zette de 0-2 op het scorebord. Goes gaf zich echter niet gewonnen en kwam via Schalkwijk en Franse nog een aantal keer dreigend voor het doel van de tegenstander. Beide aanvallers slaagden er niet in de aansluitingstreffer te produceren voor rust.

De eerste minuten na de pauze waren alles behalve saai. Meulmeester voorkwam met twee prima reddingen dat Goes nog verder op achterstand kwam en tussen die twee ingrepen door zorgde Franse bijna voor de 1-2. In de 51ste minuut namen de problemen voor Goes echter alsnog toe, maar niet in de vorm van tegengoals. Verdediger Jarreau Manuhuwa legde Versteeg neer en kreeg rood. Arbiter Vos vond dat de aanvaller van Lienden was doorgebroken.

Met tien man kwam Goes wel tot een nieuwe mogelijkheid. Spits Schalkwijk probeerde het van ver, maar zijn inzet was niet gevaarlijk. Dat gold enkele momenten later ook voor de kopbal van Uiterloo aan de andere kant van het veld, die in de handen van Meulmeester belandde. Diezelfde Uiterloo kwam in de 64ste minuut opnieuw in scoringspositie, maar slaagde er wederom niet in de keeper van de thuisploeg te verschalken.

Twaalf minuten voor tijd kreeg Schalkwijk Goes’ grootste kans van de wedstrijd. De aanvaller werd weggestuurd en kon alleen op het doel af. De grensrechter dacht aan buitenspel, stak zijn vlag ook in de lucht, maar scheidsrechter Vos liet doorspelen. Schalkwijk was de doelman van de bezoekers praktisch al gepasseerd en haalde ook uit, maar zijn schot miste het doel volledig. De inzet ging hard en hoog naast.

Waar Goes er niet in slaagde de aansluitingstreffer te produceren, liep FC Lienden in de negentigste minuut nog verder weg. Invaller Jawad Bellasan bepaalde de eindstand op 0-3. Zo lijkt Goes na het eerste treffen met de Gelderlanders al kansloos voor een vervolg in de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie. De Zeeuwen moeten in het tweede duel, op bezoek bij Lienden, de 3-0-nederlaag van woensdagavond zien weg te poetsen.

Goes-FC Lienden 0-3 (0-2). 1. Marlon Versteeg 0-1, 32. Rafael Uiterloo 0-2, 90. Bellasan 0-3. Scheidsrechter: M. Vos. Gele kaart: Meulmeester, Van Hecke (Goes), Boerstra, Uiterloo, Bilen en Felomina (FC Lienden). Rode kaart: 51. Manuhuwa (Goes). Aantal toeschouwers: 1000.

Goes: Meulmeester; Klap, Tawfik, Manuhuwa, Van Hecke; De Winter, Hollemans, Nguyen (86. De Vlieger); Franse (88. Besuyen), Schalkwijk, Kroon (58. James).