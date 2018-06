Goes kan tegen Feyenoord pronken met zeven spelers

MIDDELBURG - Goes is met zeven spelers hofleverancier van het Zeeuws elftal voor het duel met Feyenoord. Ook de andere Zeeuwse derdedivisionist Hoek levert met vijf spelers een wezenlijke bijdrage aan de 22-koppige spelersgroep, die op zaterdag 7 juli in Middelburg aantreedt.

In vergelijking met de selectie die drie dagen eerder in Philippine aantreedt tegen KV Oostende zijn er drie afvallers (Klaas van Hecke, Kyle Doesburg en Roland van de Wege). Voor hen in de plaats zijn Jelle Klap, Roysel James, Steve Schalkwijk en Erwin Franse opgeroepen. Laatstgenoemde speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord.

Jelle Klap, uitkomend voor Jong Sparta, is de vijfde speler in de selectie die afkomstig is uit Zeeland, maar bij een club buiten de provincie speelt. De andere vier zijn Thomas van den Houten (AFC), Bart Deprez (Smitshoek), Yarick Dorst (Barendrecht) en Francis Kabwe Manengela (Halsteren). De laatste twee speelden afgelopen seizoen wel bij een Zeeuwse club, respectievelijk bij Bruse Boys en Goes.

Dinsdagavond trapte het Zeeuws elftal zijn voorbereiding op een drukke julimaand af. In Nieuwdorp werd getraind onder leiding van trainer Dolf Roks. Donderdag volgt nog een training, waarna volgende week woensdag het duel met Oostende volgt. Drie dagen later wacht het duel met Feyenoord en op 12 juli wordt het zomerse drieluik in Bruinisse afgesloten tegen AZ. De Zeeuwse selectie voor dat duel is nog ‘under construction’.

De kaartverkoop voor het duel met Feyenoord verloopt voorspoedig, laat de Stichting Zeeuws Elftal weten. Zo’n 2500 kaarten zijn inmiddels verkocht; het Middelburgse complex de Veerse Poort staat zo’n 4000 toeschouwers toe. Het oefenduel wordt live uitgezonden door Fox Sports.

Selectie Zeeuws elftal

Doel: Joan van Belzen (Arnemuiden), Mitchell Braafhart (Kloetinge).

Verdediging: Fabian Wilson, Gert-Jan van Leiden en Lionel Fitsch (allen Hoek), Milton en Renzo Roemeratoe (beiden Vlissingen), Thomas van den Houten (AFC), Jelle Klap (Sparta), Roysel James (Goes).

Middenveld: Reguillo Vandepitte en Jonathan Constansia (beiden Hoek), Yarick Dorst (Barendrecht), Tim de Winter en Ruben Hollemans (beiden Goes), Roy Mulder (Kloetinge).