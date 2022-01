Goes is eruit: Dennis de Nooijer wordt de nieuwe trainer

Avontuur bij Goes is niet geworden wat Kevin Hollander er van gehoopt had

GOES - Derdedivisionist Goes en trainer Kevin Hollander nemen na dit seizoen afscheid van elkaar. Dat hebben club en trainer in goede samenspraak besloten. Na anderhalf seizoen zonder competitiezege en mét een hoop ‘coronaperikelen’ was het voor zowel de trainer als de club duidelijk dat er geen toekomst meer in de samenwerking zit. ,,Er waren te veel twijfels aan beide kanten‘’, laat Hollander weten. ,,Vanuit de club vanwege uitblijvende resultaten, maar ook vanuit mij.‘’

