Goes is een middenvelder rijker, Walcheren één armer

Sinds eind december is Can Kiran pas weer een beetje de oude, maar derby met HVV’24 komt te vroeg

TERNEUZEN - Het is medio augustus als de vakantie van Can Kiran in het Turkse Bodrum erop zit. De test voor de terugvlucht is negatief, maar meteen bij terugkomst in Nederland voelt hij zich toch niet zo goed. Bij een nieuwe coronatest blijkt hij wél positief en de deltavariant onder de leden te hebben. Twee dagen ligt Kiran met hoge koorts in het ziekenhuis. Uiteindelijk zal de voetballer van Terneuzen daar in totaal zes weken verblijven.

19 maart