Goes is boos en teleurgesteld over dreigende minpunten en geldboete

GOES - Het bestuur van Goes is teleurgesteld in de aanklager amateurvoetbal van de KNVB. De derdedivisionist heeft een schikkingsvoorstel toegestuurd gekregen van twee punten in mindering en een geldboete.

Interim-trainer Daan Eikenhout kreeg vorige week tegen Jong FC Almere City geen dispensatie van de voetbalbond om als eindverantwoordelijke op de bank te zitten. De oefenmeester beschikt niet over de juiste trainerslicentie. Toch nam hij de honneurs waar, omdat er (nog) geen opvolger voor de in oktober vertrokken trainer Ruud Pennings gevonden is.

Goes kreeg het voorstel per mail toegestuurd. ,,Vrij summier‘’, omschrijft waarnemend voorzitter John Vette het bericht. ,,Het was enkel een mededeling. We gaan om een verdere onderbouwing vragen. Is ons iets aan te rekenen? De KNVB mag vinden wat ze willen. Het is wat het is. Dan druk ik me nog netjes uit.‘’

Het bestuurslid is ‘boos’. ,,Heel het bestuur is boos‘’ stelt hij. ,,Dat is de eerste emotie. Zeker als je weet wat we er allemaal voor doen en hebben gedaan. Je gaat er aan het begin van het seizoen niet vanuit dat de hoofdtrainer in oktober stopt. Veel trainers hebben in deze maand niet de behoefte om direct in te stappen bij een nieuwe club. Een trainer van ver weg halen, is niet direct een oplossing.‘’

Vette vroeg de trainingsvakbond (VVON) om hulp. ,,Ik heb een half uur met de secretaris aan de telefoon gezeten. ‘Reik ons dan namen aan’, vroeg ik. Er kwam nul reactie. Dit toont aan dat het niet eenvoudig is om iemand te vinden. Op de website van de VVON staat al een week of drie een vacature. Er heeft nog niemand gereageerd.‘’

Goes weet nog niet of het in beroep gaat tegen het voorstel. Dat is afhankelijk van de onderbouwing van de voetbalbond. ,,De rechtlijnigheid van de KNVB kun je accepteren. Maar ze moeten in ogenschouw nemen dat we niet in de Randstad of op de Veluwe wonen. Er zijn simpelweg minder mogelijkheden.‘’

Derby

Dat het schikkingsvoorstel uitgerekend op vrijdag bekend is geworden, is pikant. Vrijdagavond staat de derby tussen Goes en Hoek op het programma. Vette noemt het een ‘ongelukkige situatie’. ,,Het was passender geweest dat we op maandag of dinsdag een bericht hadden ontvangen. Ik hoop dat de focus vanavond op de wedstrijd ligt en niet op dit randgebeuren.‘’