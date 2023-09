Goes in de hitte op kunstgras tegen HVCH. ‘Dat wordt overleven’

DERDE DIVISIE | MET VIDEO Met Schalkwijk als gids houdt Hoek de baalmoment­jes klein: ‘Anticipe­ren in plaats van reageren’

Van een gemiste kans raakt hij na al die jaren niet meer in de war. Dus sloeg Steve Schalkwijk zaterdag bij zijn derde en vierde mogelijkheid in Den Haag ‘gewoon’ keihard toe. Met twee treffers had de spits van Hoek op bezoek bij Quick uiteindelijk een belangrijk aandeel in de 6-1-overwinning. ,,Ik ben niet de meest technische voetballer, maar ik denk dat ik wel één van de dodelijkste spelers in de zestien ben.’’