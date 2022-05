Goes houdt zaterdag Twitter in de gaten

GOES - Het enige positieve scenario voor Goes is zaterdag overzichtelijk. De ploeg moet Dovo verslaan en concurrent VVOG moet verliezen van Sparta Nijkerk. Alleen dan kunnen de Goesenaren degradatie uit de derde divisie uitstellen en zelfs ontlopen.

Met nog twee wedstrijden te spelen heeft Goes zes punten achterstand op plek zestien, de positie die verplicht tot het spelen van nacompetitievoetbal voor lijfsbehoud. Het doelpuntenverschil tussen VVOG en de Goesenaren is acht in het nadeel van de formatie van trainer Kevin Hollander. Na afloop van de ontmoeting met ACV (2-2) noemde hij de kans dat zijn ploeg degradatie ontloopt ‘schier onmogelijk’.

De oefenmeester wijzigt zijn aanpak niet in de aanloop naar de ontmoeting met Dovo. De nummer vijftien van de ranglijst is ook niet zeker van lijfsbehoud. ,,We gaan de wedstrijd spelen om te winnen. Tijdens het duel kunnen we altijd meer risico nemen. Onze teammanager houdt via Twitter de tussenstand bij VVOG in de gaten. Dat deed hij donderdag ook.‘’

Francis Kabwe Manengela – hij werd deze week vader – is normaal gesproken weer inzetbaar tegen Dovo. Donderdag tegen ACV was hij er niet bij. Achter de naam van Riad Elloukmani staat een ‘klein’ vraagteken. De buitenspeler moest tegen ACV vanwege liesklachten gewisseld worden. Hollander hoopt zaterdag een beroep te kunnen doen op de technicus.

Goes speelde één keer eerder een uitwedstrijd bij Dovo. In augustus 2019 debuteerde Goes in Veenendaal in de zaterdag derde divisie met een 3-2-overwinning, onder meer door twee benutte strafschoppen van Steve Schalkwijk. De twee thuisduels in de derde divisie tegen Dovo won Goes.