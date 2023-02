Goes houdt vast aan koers en principes: ‘We zijn tot dusverre nooit minder dan de tegenstander’

Goes-Odin’59: topduel in de subtop. ‘Met een gelijkspel kom je niet ver’

Voor Goes kan de competitie in de vierde divisie in een beslissende plooi komen te liggen. De komende duels met Odin’59 (zaterdag) en WNC (volgende week zaterdag) zijn cruciaal in de strijd om de bovenste plaatsen.