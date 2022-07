Goes hoopvol van start: ‘Ze willen graag meters maken en er is geen gezeur’

De selectie van Goes beschikt over veertien nieuwe namen. Over ervaring heeft trainer Dennis de Nooijer niet te klagen. Negen van de elf gezichten die aan de aftrap verschenen, maakten in het verleden minuten in de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse. ,,We hebben een uur lang een vrij acceptabel niveau gehaald”, oordeelde de oud-prof.