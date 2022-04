Goes-Hoek, alle ingrediënten voor een doelpuntenfestival

ONDER DE LAT

Matthew Lentink (28) liep in november een op het oog zware knieblessure op en vreesde even dit seizoen niet meer in actie te kunnen komen voor Goes. In februari, in en tegen Hoek, maakte hij echter zijn rentree nadat hij - vooral door het oplaaiende coronavirus - slechts drie wedstrijden had gemist. Jordi de Jonghe (30) moest bij Hoek genoegen nemen met een plek op de bank, achter nummer één Griffin de Vroe.

Nadat die laatste tegen Harkemase Boys geblesseerd was uitgevallen, keerde De Jonghe terug onder de lat. Het bood hem de mogelijkheid om zich in zijn elfde en laatste seizoen bij de club toch nog te laten zien. Vijf wedstrijden geleden hield de Belg voor het laatst de nul, uit bij Odin’59 (0-2). Voor Lentink is het drie duels geleden, thuis tegen Ter Leede (0-0). De keeper die vanavond de nul houdt, weet dat hij zijn ploeg in de derby een onzichtbare duw in de juiste richting geeft.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Kan doelman Matthew Lentink namens Goes de nul houden tegen Hoek? © Carla Vos

KWETSBARE DEFENSIES

Leg de afgelopen duels van Goes en Hoek naast elkaar en je kunt denken: dat wordt vrijdagavond een doelpuntenfestival. Goes kreeg in de laatste drie duels negen goals tegen en maakte er zelf tien. Die serie was goed voor vijf punten. Hoek scoorde in de laatste vier duels elf keer, maar moest ook negen goals slikken. Het pakte zeven punten. De in januari met Gertjan Martens aangevulde defensie oogde na de winterstop solide, maar is de laatste weken te vaak kwetsbaar. Zaterdag maakte hekkensluiter Dovo er drie op het kunstgras in Hoek. ,,Dit was de slechtste ploeg die ik in mijn leven gezien heb’’, zei Martens over Dovo.