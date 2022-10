Goes heeft zijn schittering terug, dikverdiende 3-1-zege op Capelle

Het zal toch niet... Bij Erwin Franse sloop er zaterdag een spoortje van twijfel in toen Capelle vlak voor rust op een 1-0-voorsprong kwam via Olaf van der Sande. Zijn gedachten dwaalden even af naar de 1-0-nederlaag in de derby tegen Kloetinge van twee weken geleden en het verlies in het bekertoernooi tegen SVOD’22 (4-3). ,,Dan ben je toch even bang dat het weer mis zal gaan’’, zei de aanvaller van Goes na afloop.