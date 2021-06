Goes heeft veel ervaring ingekocht, Zeegers nog vertrokken bij Terneuzense Boys

Scheids­rech­ter Niels Boel uit Vlissingen schuift zijn ambities een jaartje door

21 mei VLISSINGEN - Debuut als vierde official in de Keuken Kampioen Divisie, scheidsrechter bij wedstrijden van Goes en Hoek in de KNVB-beker en een wedstrijd in de derde divisie die er uiteindelijk nooit kwam. Voor scheidsrechter Niels Boel uit Vlissingen was het een seizoen van uitersten.