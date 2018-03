Goes heeft niks te duchten in derby

GOES – Goes blijft volop meedoen in de top van de hoofdklasse. De 2-0-overwinning zondag in de derby op Vlissingen was onbezorgd en terecht. Tegenstander Vlissingen moet weer vol in de achtervolging.

Het was de afgelopen dagen de vraag of de derby doorgang kon vinden. Het winterse weer leek spelbreker te worden. Wéér. De derby in Vlissingen werd in september immers ook eerst afgelast voordat deze in november alsnog gespeeld werd. Goes won toen met 1-2 door goals van Erwin Franse en Ruben Hollemans (strafschop). Shannon Braafhart deed vlak voor tijd iets terug.

Maar mede door de inzet van spelers en staf van Goes kon er zondag gespeeld. Zij ruimden zaterdag gezamenlijk de sneeuw van het veld, omdat ze graag de derby wilden spelen. De sneeuwresten lagen verspreid langs het veld, dat goed bespeelbaar was. Het enige nadeel was dat het koude weer veel toeschouwers ervan weerhield te komen kijken.

De belangen waren niettemin evident. Beide ploegen hadden een overwinning nodig om bovenin mee te blijven doen in de hoofdklasse van het zondagvoetbal. Nummer zeven Vlissingen iets meer dan nummer vier Goes, want het verschil tussen beide was drie punten in het voordeel van Goes. Volkomen terecht waren dat zondag om half vijf zes punten.

Erwin Franse

Het was Goes dat al in de eerste helft de klok sloeg. Met name Erwin Franse toonde zich een plaag voor de defensie van Vlissingen. Na drie minuten vuurde hij zijn eerste bal al op het doel van keeper Joan van Belzen, na elf minuten zette aanvoerder Ruben Hollemans hem alleen voor het doel maar zijn schoot ging in het zijnet.

Gesteund door deze sterke openingsfase zette Goes door. Een doelpunt van Daniel Wissel werd wegens buitenspel afgekeurd, waarna Franse in kansrijke positie werd teruggefloten vanwege een overtreding op Giovanni Siereveld. Deed Vlissingen voor de pauze dan niet mee? Nauwelijks. Alleen Yves Nyemb was halverwege gevaarlijk met een schot over het doel.

Goes ging verder op zoek naar het openingsdoelpunt. Vlissingen-verdediger Renzo Roemeratoe werkte de bal bijna in eigen doel en een voorzet van Francis Kabwe Manengela kwam op de lat. Vijf minuten voor de rust was het eindelijk raak. Wissel raakte de paal, waarna Kabwe Manengela attent was bij de rebound en 1-0 maakte.

Formaliteit

Na de pauze ging Goes onverdroten door. Een minuut na rust verscheen Wissel alleen voor Van Belzen en verzaakte niet: 2-0. Kabwe Manengela had de tweede helft helemaal tot een formaliteit kunnen maken door vijf minuten later een levensgrote kans binnen te koppen, maar zijn poging ging langs de tweede paal.

Na een uur greep Vlissingen-trainer John Karelse rigoureus in. Hij wisselde in één klap drie man: de weer fitte Mart de Kroo, Geraldi Geerman en Shannon Braafhart kwamen erin voor Khalid El Hattach, Ibrahim Eryürük en Giovanni Siereveld. Daardoor liet Goes zich niet van de wijs brengen. Na een foutje van Jarreau Manuhuwa kwam Franse 1 op 1 met Van Belzen; hij miste echter riant.

Het slotoffensief van Vlissingen startte met een mislukte voorzet van Geerman die bijna in de verre hoek achter doelman Brian Meulmeester waaide. Maar eerlijk gezegd bleef het daarbij. Goes hoefde niet meer, Vlissingen kon niet meer. Ook de tweede derby dit seizoen werd een prooi voor Goes.

Karakteristiek

Goes-Vlissingen 2-0 (1-0). 40. Francis Kabwe Manengela 1-0, 47. Daniel Wissel 2-0. Aantal toeschouwers: 300.

Goes: Brian Meulmeester, Klaas van Hecke, Sherief Tawfik, Jan Paul van Hecke, Jop Dekker, Ruben Hollemans, Tim de Winter, Remon de Vlieger, Francis Kabwe Manengela, Erwin Franse, Daniël Wissel.