Goes heeft een wonder nodig om niet te degraderen uit de derde divisie

‘Beste keeper van Zeeland’ jaagt op titel met VC Vlissingen

VLISSINGEN - Volgens volgers van de Vlissingse vierdeklasser is hij in potentie de beste keeper van Zeeland. En ook keeperstrainer Mohammed El Bekkaoui is lovend over zijn pupil. Maar vandaag kan Shurmelon Nicolina met VC Vlissingen behalve complimenten, vooral een kampioenschap in de wacht slepen.

20 mei