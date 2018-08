Goes hard onderuit in beker na bizar moment

GOES - Al na de eerste kwalificatieronde zit het avontuur in het toernooi om de KNVB-beker er voor Goes op. In eigen huis ging de zondag-derdedivisionist ruim onderuit tegen zaterdag-hoofdklasser Staphorst: 0-4.

Goes kwam in de beginfase meteen een aantal keer goed weg. Staphorst-spits Marlon Luchtenberg liep al na twee minuten weg bij Jarreau Manuhuwa, maar kon een scherpe voorzet niet binnenwerken. In de zesde minuut was vervolgens ook Ferdi ter Avest dicht bij de 0-1, maar in vrijstaande positie kreeg hij de bal bij de tweede paal niet tegen de touwen.

Het zat Goes verdedigend gezien niet mee. Behalve de twee grote kansen die werden weggegeven, raakte het ook Sherief Tawfik al snel kwijt. De verdediger – een belangrijke pion in de ploeg van trainer Rogier Veenstra – greep in de achtste minuut naar zijn hamstring. Even later werd hij er ook uitgehaald. Jop Dekker kwam als zijn vervanger in de ploeg.

Ook hij kon na zijn entree niet voorkomen dat Staphorst kansen kreeg. Bij Goes leek de achterste linie zoekende, waardoor de bezoekers voor gevaar konden zorgen. Lang lieten zij de mogelijkheden onbenut. Pas in de 29ste minuut werd het 0-1, door een goal van Ter Avest. Goes leek van slag na dat doelpunt en incasseerde meteen weer een treffer. Mike Reuvers zorgde voor 0-2.

Het duurde tot de 37ste minuut voordat ook de Zeeuwen erin slaagden een kans te produceren. Een voorzet kwam op het hoofd van Ray Kroon terecht, maar de kopbal van de linksbuiten was een makkelijke prooi voor de doelman. Ook Steven Schalkwijk stichtte daarna gevaar, na een pass van Tim de Winter. De uitkomende doelman stond een goal echter in de weg.

Goes ging dus met een 0-2-achterstand de rust in. Na de pauze slaagde de ploeg van Veenstra er vaker in het doelgebied van de tegenstander de bereiken. Het maakte jacht op een snelle aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. Zo kwam Remon de Vlieger tot twee keer toe in de positie om op doel te schieten, maar zonder het gewenste resultaat.

In de 58ste minuut volgde een bizar moment. Een inzet van Ter Avest – de maker van de 0-1 – leek door een gat in het zijnet in het doel van Goes terecht te komen. De scheidsrechter wees echter naar de middenstip en keurde de goal goed. Goes protesteerde bij de leidsman, maar die bleef bij zijn beslissing. Ook de grensrechter gaf vervolgens zijn goedkeuring voor het doelpunt: 0-3.

Nadat het spel kort onderbroken was – het gat in het net, dat de scheidsrechter niet zag, moest gedicht worden – kreeg Luchtenberg namens Staphorst een prima mogelijkheid op de 0-4. Hij miste echter. Aan de overkant was ook Schalkwijk onfortuinlijk in de afronding. Nadat hij de bal had gekregen van invaller Mart de Kroo, schoot de aanvaller op de lat.

Dichter bij een treffer kwamen beide ploegen daarna niet meer, tot de slotseconde. Pim de Jonge strooide nog wat extra zout in de Zeeuwse wonden en maakte er nog 0-4 van. Goes volgde zo het slechte voorbeeld van provinciegenoot Vlissingen – dat eerder op de dag met 3-0 had verloren bij Eemdijk – en is na één kwalificatieronde alweer klaar in het toernooi om de KNVB-beker.

Goes-Staphorst 0-3 (0-2). 29. Ferdi ter Avest 0-2, 32. Mike Reuvers 0-2, 58. Ferdi ter Avest 0-3.