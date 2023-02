Goes haalt spelers bij Terneuzen en Patrijzen

Nieuwland toont veerkracht en pakt punt bij Spui

Spui en Nieuwland maakten er in de vierde klasse A van het zaterdagvoetbal een enerverend inhaalduel van, waarbij het publiek de grote winnaar was. Na negentig minuten voetballen stond er een 3-3-eindstand op het scorebord in Zeeuws-Vlaanderen. De formatie van Marc de Kunder had een comfortabele voorsprong, maar Nieuwland kwam sterk terug.

