Goes haalt jonge verdediger van FC Dordrecht

Hontenisse vloert concurrent Breskens en houdt de druk op koploper Steen

11:00 BRESKENS - Hontenisse deelde zondag in de topper in de vierde klasse A een gevoelige tik uit aan Breskens. De ploeg van trainer Bart Corstanje leed zijn eerste nederlaag van deze competitie op eigen veld (0-2). ,,Het kampioenschap is nog niet gelopen. Er zijn voor ons nog tien wedstrijden te gaan, maar we hebben het niet meer in eigen hand’’,realiseerde Corstanje zich na afloop.