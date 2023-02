Goes geeft zeker lijkende zege toch nog uit handen

VIERDE KLASSE A Apollo’69 is de winnaar van het weekend na doelpuntlo­ze topper

De topper tussen Nieuwland en Krabbendijke in de vierde klasse A eindigde zoals die begon: 0-0. Apollo’69 versloeg Schoondijke met 4-0 en loopt in twee punten in op Krabbendijke en wipt in de stand over Nieuwland heen.

