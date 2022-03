Goes geeft pijnlijke nederlaag een bijna identiek vervolg na gemiste strafschop

DERDE DIVISIE/VIDEOAMSTERDAM - Na drie overwinningen op rij lijkt derdedivisionist Goes het nu weer even kwijt. De pijnlijke 3-0-nederlaag tegen concurrent VVSB kreeg zaterdag een bijna identiek vervolg tegen de zaterdagamateurs van Ajax: 3-0.

De grote vraag was zaterdag of Goes de dreun van de week ervoor al had verwerkt. Na een reeks van drie zeges op rij ging het tegen concurrent VVSB pijnlijk mis. De cijfers logen er niet om: 0-3. Een goed resultaat in Amsterdam konden trainer Kevin Hollander en zijn mannen dus wel gebruiken. Daar moesten ze naar op zoek zonder Sylvio Hage. De aanvaller testte positief op corona en ontbrak dus bij de selectie.

Riad Elloukmani was wel van de partij en begon in de basis. Al na elf minuten liet de linksbuiten van Goes zich zien. Hij trok naar binnen en kwam tot een schot, maar zijn inzet was te slap. Verder was het vooral Ajax dat in de openingsfase kansen kreeg. Twee keer ging een inzet met het hoofd over, maar in de achttiende minuut scoorden de Amsterdammers wel. Tristan Buis draaide weg bij Reza Maipauw en maakte er 1-0 van.

Goes kwam er na die eerste kans van Elloukmani wat kansen betreft bijna niet meer aan te pas in Amsterdam. Ruben Hollemans kwam tot een poging, maar schoot over en een vrije trap van Gianni Tiebosch verdween in het zijnet. Verder was het vooral Ajax dat de kansen kreeg, maar de voorsprong in de eerste helft niet verder uitbreidde. Dat had Goes met name te danken aan enkele goede reddingen van keeper Matthew Lentink.

Direct na rust had Ajax diezelfde Lentink graag onder vuur willen nemen vanaf de penaltystip. De Amsterdammers schreeuwden om een strafschop, maar de scheidsrechter wilde er niet aan. Goes kreeg - na een overtreding op Hollemans - zelf dieper in de tweede helft wél een penalty en daarmee dé kans om de stand weer gelijk te trekken. Gianni Tiebosch slaagde daar niet in. Zijn inzet was niet zuiver genoeg en werd gekeerd.

Niet lang na het mogelijke kantelpunt voor Goes volgde het breekpunt voor de Zeeuwen. Voormalig profvoetballer Lesley de Sa deelde de genadeklap uit namens Ajax. Hij vormde het eindpunt van een uitstekend uitgespeelde counter en maakte er 2-0 van. Sven Mbikulu speelde een negatieve hoofdrol in de aanloop naar de goal. De speler van Goes leek de bal makkelijk te kunnen onderscheppen, maar stapte over de bal heen.

Daarmee was de koek in Amsterdam nog niet op. Een derde tegengoal bleef Goes niet bespaard. Een corner werd bij de eerste paal verlengd en viel via Goes-verdediger Stefan de Bert ongelukkig binnen. Het duel in Amsterdam leverde Goes dus geen revanche op na de pijnlijke 0-3-nederlaag tegen VVSB van een week eerder, maar een nederlaag met dezelfde cijfers tegen nummer veertien Ajax.