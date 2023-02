Goes geeft in hectische slotfase voorsprong uit handen

VIERDE DIVISIEEr leek op bezoek bij Nieuwenhoorn zeventig minuten lang geen vuiltje aan de lucht voor vierdedivisionist Goes, maar daarna ging het helemaal mis. Waar een overwinning aanstaande leek, moesten de Zeeuwen het uiteindelijk doen met een punt in Hellevoetsluis: 2-2.

Na twee speelronden wacht nummer vier Goes nog op de eerste competitiezege van 2023 in de vierde divisie. De eerste wedstrijd na de winterstop - op bezoek bij WNC - werd afgelast en een week later speelden de mannen van trainer Dennis de Nooijer op eigen veld gelijk tegen Zwaluwen. Zaterdag, op bezoek bij nummer negen Nieuwenhoorn, was er een nieuwe kans op de eerste overwinning van het kalenderjaar.

Lees ook PREMIUM Goes wacht mooie, maar lastige uitdaging tegen Nieuwenhoorn

En al snel werd duidelijk dat het er ook in zat voor Goes. Binnen een paar minuten was de eerste goede mogelijkheid al een feit. Tim de Winter bediende Steven Smulder. Die kon uithalen, maar zijn schot werd geblokt. In de elfde minuut was het wel raak voor Smulder, uit de rebound na een poging van Claude de Smit, maar dat doelpunt werd afgekeurd. De intenties waren dus helder, maar het resultaat bleef uit.

Doeltreffende combinatie

Lang hoefde Goes niet te treuren na dat afgekeurde doelpunt, want een minuut later was het wel écht raak. Tim de Winter, Daniël Wissel en Erwin Franse eisten een hoofdrol voor zich op bij de treffer. Het drietal ging de combinatie met elkaar aan, die doeltreffend werd afgerond door De Winter. Hij beloonde de sterke opening van Goes en zette direct de ruststand op het bord tegen Nieuwenhoorn, dat zelf weinig creëerde.

Na de pauze was het wat langer wachten op grote kansen dan voor rust. Maar de eerste serieuze mogelijkheid voor Goes was wel direct raak. Na iets meer dan een uur spelen sloeg Timo Lijbers toe. Hij werd bediend door Steven Smulder, een van de uitblinkers bij Goes in Hellevoetsluis, en schoof binnen. Kort daarna liet de thuisploeg zich voor het eerst écht zien, maar de paal stond een aansluitingstreffer in de weg.

Penalty en rode kaart

Een kleine twintig minuten voor tijd was het alsnog raak voor Nieuwenhoorn en werd het toch nog spannend voor Goes. Sterker nog: de ploeg gaf de voorsprong nog uit handen. Nieuwenhoorn kreeg kort voor tijd een strafschop en die werd benut. Tot overmaat van ramp moest Goes ook nog met tien man verder, omdat Renzo Roemeratoe een rode kaart kreeg wegens commentaar op de leiding.

De 2-2 bleef uiteindelijk op het bord staan, waardoor het tweede punt dit jaar een feit was voor Goes. Maar niemand bij de Bevelandse vierdedivisionist zal dat punt hebben gevierd. Op bezoek in Hellevoetsluis had Goes de eerste zege van 2023 namelijk verdiend en misschien ook wel veilig moeten stellen. Maar het liep uiteindelijk dus anders voor de mannen van trainer Dennis de Nooijer.