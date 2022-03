Goes gaat terug in de tijd: ‘Het leek alsof we nog in de bus zaten’

Van de uitgelaten sfeer zoals in de afgelopen weken was zaterdag geen sprake. Goes-trainer Kevin Hollander had het idee dat hij in een tijdmachine gestapt was en met zijn selectie terugkeerde in het verleden. Het spel kampte met dezelfde mankementen als voor de periode met drie overwinningen. De oefenmeester stoorde zich vooral aan de eerste twintig minuten. ,,We waren niet aanwezig. Het leek alsof we nog in de bus zaten.”