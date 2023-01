Goes en Zwaluwen komen weer niet tot een winnaar

VIERDE DIVISIE/VIDEODe eerste competitiewedstrijd van Goes in het nieuwe jaar kreeg zaterdag geen winnaar. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer stond in eigen huis twintig minuten lang op een 1-0-voorsprong tegen Zwaluwen, maar kreeg tien minuten voor tijd de gelijkmaker te slikken: 1-1.

Op de tweede speeldag van 2023 in de vierde divisie speelde Goes pas zijn eerste wedstrijd van het jaar. De uitwedstrijd bij WNC werd een week eerder namelijk afgelast. Goes heeft daardoor een wedstrijd minder gespeeld dan bijna alle concurrenten, maar stond er voor aanvang van het duel met Zwaluwen uitstekend voor met een vierde plaats. de tegenstander bezette plek twaalf.

Voor eigen publiek, al was de belangstelling zaterdag niet groot, schoot Goes uit de startblokken. Binnen twee minuten kreeg de ploeg al een uitstekende kans. Daniël Wissel raakte uit een corner de paal. Drie minuten later gingen Erwin Franse en Claude de Smit samen op zoek naar de openingstreffer, maar het schot van eerstgenoemde werd gekeerd en De Smit stond buitenspel toen de bal in de rebound bi hem terecht kwam.

Lentink redt

Toen de storm van Goes wat ging liggen, kon ook Zwaluwen zich wat meer in het spel mengen. Met enkele mogelijkheden als gevolg. De eerste échte kans werd afgevlagd wegens buitenspel en op de twee grootste kansen had Goes-keeper Matthew Lentink een prima antwoord: 0-0 bij rust. Een smet op de eerste helft voor Goes was het geblesseerd uitvallen van Jesse Kalwij, die werd vervangen door Reza Maipauw.

Na rust bleef het spel heen en weer golven en dat spelbeeld leverde Goes in de 75ste minuut de 1-0 op. Zwaluwen counterde, maar de thuisploeg nam over en zette een snelle tegenaanval in. Franse en De Smet gingen, net als voor rust, samen op het doel af en waren nu wel trefzeker. Franse gaf aan en De Smet werkte af. Na een klein uur dus eindelijk de voorsprong voor de thuisploeg.

Maar tien minuten voor tijd trok Zwaluwen de stand gelijk. Goes hield de bal te lang voor het eigen doel - zag ook trainer Dennis de Nooijer, die zijn spelers maande de bal weg te knallen - en daar profiteerde Pjotr Jongste van. De Zeeuwen gingen daarna nog wel nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong, maar die kwam er niet meer. Zo kreeg het treffen tussen Goes en Zwaluwen, net als eerder dit seizoen (0-0), geen winnaar.

