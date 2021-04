Goes en Hoek mogen wél gewoon meedoen aan KNVB beker

Alexander van Keulen neemt geen blad voor de mond: ‘Corona heeft me als mens wel een beetje gered’

19 maart KLOETINGE - Alexander van Keulen is al 25 jaar trainer in het Zeeuwse voetbal. Op zijn 49ste is Yerseke de tiende club die hij als eindverantwoordelijke dient. ,,Ik denk dat ik wel een goed beeld heb van waar ik als trainer sta in het Zeeuwse’’, zegt Van Keulen, die zijn mening over verschillende clubs en zaken durft te ventileren. ,,Ik ben nu op een leeftijd dat het me niet meer zoveel interesseert wat iemand anders van me vindt.’’