Goes draait ADO'20 door de gehaktmolen

GOES - Goes heeft zondag korte metten gemaakt met ADO’20 in de derde divisie. Op eigen veld won de ploeg van trainer Rogier Veenstra met 5-0. De grootste zege van het seizoen.

Voorafgaand aan dit duel was ADO’20 nog ongeslagen. Goes bracht daarin hardhandig verandering. Met Ray Kroon als vervanger voor de geblesseerde Daniël Wissel en met Remon de Vlieger in plaats van Tim de Winter ging Goes op zoek naar eerherstel voor de 5-1-nederlaag zeven dagen eerder bij koploper Jong Volendam.

De eerste kans was voor ADO'20, maar in de tiende minuut van de wedstrijd nam de ploeg van trainer Rogier Veenstra de leiding. Steve Schalkwijk zette de 1-0 op het scorebord namens Goes. De assist kwam van de voet van Erwin Franse. In de 25ste minuut kregen de bezoekers een reuzekans op de gelijkmaker, maar Goes-goalie Brian Meulmeester hield zijn doel schoon. Op slag van rust verdubbelde Franse de marge op aangeven van Schalkwijk: 2-0. Zo ging Goes halverwege comfortabel aan de leiding.

Na de pauze ging de formatie uit Heemskerk op zoek naar de aansluitingstreffer. Raymond de Waard leek in de 53ste minuut ADO'20 op 2-1 te zetten, maar Meulmeester redde met zijn voeten. Zes minuten later voerde Veenstra zijn eerste wissel door. Tim de Winter verving Mart de Kroo. De Winter is normaliter een vaste waarde, maar moest tegen ADO'20 genoegen nemen met een plek op de bank. Hij had nul keer getraind wegens vakantie.

Met aanjager De Winter in de ploeg moest Goes toezien dat de bezoekers wederom een grote kans kregen. Meulmeester tikte een inzet van Cani Yilmaz stijlvol over zijn doel. Waar ADO'20 geen doel trof, lukte dat Goes aan de andere kant wel. Invaller De Winter zette in de 68ste minuut de 3-0 op het bord. Hij reageerde attent op een lange bal van achteruit en schoof 'm onder de Noord-Hollandse keeper door.