Goes doet héle goede zaken met doelpuntrijke zege bij nummer twee Capelle

VIERDE DIVISIE/VIDEOVierdedivisionist Goes heeft zaterdag een knappe overwinning geboekt. Op bezoek bij nummer twee Capelle won de ploeg van trainer Dennis de Nooijer met 2-5. Daarmee bleef Goes voor de elfde keer op rij ongeslagen én pakte het - na de 1-1 in de derby tegen Kloetinge - in acht dagen tijd vier punten tegen de top twee.

Goes, dat in de tien wedstrijden voor zaterdag niet verloor, moest op bezoek bij nummer twee Capelle een aantal basisspelers missen. Aanvoerder Daniël Wissel ontbrak wegens een hamstringblessure, Renzo Roemeratoe was er niet bij door nekklachten en Mitchell de Nooijer moest het duel aan zich voorbij laten gaan vanwege een jetlag. Hij kwam midweeks nog uit met de nationale ploeg van Sint Maarten en had daardoor een flinke reis in de benen.

Maar ook zonder dat drietal had nummer zes Goes al snel een ruime voorsprong te pakken tegen Capelle. Al in de vierde minuut maakte Erwin Franse er met een lekker schot 0-1 van. Na een kwartier probeerde ook Timo Lijbers het van afstand en dat leverde wederom succes op: 0-2. Amper tien minuten later werd het uit een strafschop ook nog 0-3. Tim de Winter miste aanvankelijk vanaf de stip, maar Claude de Smit was alert en werkte de rebound binnen.

Goes zat dus op rozen en Capelle stond met een man minder op het veld. Marciano Pape had bij het veroorzaken van de penalty namelijk rood gekregen. Maar de tien man van de thuisploeg maakten er na de pauze wel al vrij snel 1-3 van. Lang konden ze alleen niet van dat doelpunt genieten, want enkele minuten later sloeg Goes alweer toe. Erwin Franse brak door de Capelle-verdediging heen en bracht Tim de Winter in stelling. Wat hem vanaf de penaltystip niet lukte, lukte nu wel: 1-4.

En of De Winter kon scoren. De middenvelder nam met een kopbal ook de 1-5 voor zijn rekening. Capelle maakte er nog wel 2-5 van, maar de overwinning voor Goes was bij rust eigenlijk al een feit. Daardoor kroop de ploeg van trainer De Nooijer dichter naar de plekken twee en drie. Het gat met nummer twee Capelle is na zaterdag bijvoorbeeld nog maar twee punten. Nummer twee Smitshoek, dat gelijkspeelde, heeft nog maar één punt meer dan Goes. Het kan voor de Zeeuwen dus nog een mooi slot van het seizoen worden.