Goes dankt wissel en Wissel

GOES - Derdedivisionist Goes is op eigen veld nog altijd niet verslagen. Zondagmiddag werd HBS Craeyenhout opzij gezet door de ploeg van coach Rogier Veenstra: 2-1.

Veenstra had een basisplaats ingeruimd voor Mart de Kroo. De 24-jarige middenvelder kreeg de voorkeur boven Remon de Vlieger. Verder stonden dezelfde elf namen aan de aftrap, die vorige week ten onder gingen in Cuijk.

Twee tegenvallers

Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg, maar Daniël Wissel schoot via een tegenstander over het vijandelijke doel. Doordat het veld kletsnat was, had Goes-goalie Brian Meulmeester alle moeite om na een kwartier de openingstreffer van HBS te vermijden. Enkele minuten later stond er alsnog 0-1 op het scorebord. Willem Six troefde bij de tweede paal Roycel James af en zette de Hagenaars op voorsprong. Hierna groeide Goes in de wedstrijd, kreeg het genoeg kansen, maar stond het halverwege toch achter: 0-1. In de 31ste minuut had Goes ook al rechtsback Klaas van Hecke uit zien vallen wegens een kwetsuur; De Vlieger verving hem.

Cruciale rol arbiter

Twee minuten na de pauze waren alle ogen gericht op arbiter De Brito Roque. De Kroo ging namelijk naar de grond in het vijandelijke strafschopgebied en volgens Veenstra was er geen twijfel. ,,Dit is gewoon een pingel, man'', schreeuwde de oefenmeester. De scheidsrechter van dienst liet doorspelen. In de 50ste minuut leek HBS via Ruben Schaken op 0-2 te komen, maar nu besliste De Brito Roque wel in Zeeuws voordeel. Hij keurde de treffer af, omdat Schaken een overtreding zou hebben begaan op Sherief Tawfik. Zo had de leidsman een cruciale rol in het begin van de tweede helft.

Ommekeer