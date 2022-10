Goes brengt bekerstunt van SVOD’22 nog in gevaar, maar kan nieuwe nederlaag niet voorkomen

DISTRICTSBEKERNa de derby-nederlaag in de vierde divisie tegen Kloetinge kreeg Goes zaterdag opnieuw een tik van een provinciegenoot. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer werd in het toernooi om de districtsbeker uitgeschakeld door SVOD’22. De eersteklasser was met 4-3 te sterk voor de vierdedivisionist, die nog wel knap terugkwam in de wedstrijd.

Het zal voor Goes wel even wennen zijn geweest na de 1-0-nederlaag tegen Kloetinge. Verliezen doet de ploeg dit seizoen niet zo vaak. Tot de derby in de vierde divisie ging Goes zelfs nog helemaal niet onderuit in officieel verband. En dan kwam daar zaterdag ook meteen een tweede officiële nederlaag bij, in het bekertoernooi.

Want bij rust was zaterdag op bezoek bij eersteklasser SVOD’22 al duidelijk dat Goes het niet ging redden. De fusieclub, ontstaan uit het samengaan van Oostkapelle en Domburg, stond halverwege al met 3-0 voor. Bas van der Wel maakte de 1-0 en de 3-0. Jochem Hazelaar had er tussendoor ook nog eentje gemaakt.

Van der Wel had het op zijn heupen tegen Goes en zorgde na de pauze ook nog voor de 4-0. Daarna was SVOD'22 door zijn doelpunten heen en mengde Goes zich in het scoreverloop. Claude de Smit maakte er op het uur 4-1 van en niet veel later zorgde Tim de Winter met een rake penalty voor de 4-2.

Met nog zeker 25 minuten op de klok keerde de spanning dus nog terug in de wedstrijd. Nog spannender werd het toen Claude de Smit er met zijn tweede treffer van de middag 4-3 van maakte. Maar Goes kon de comeback niet voltooien, waardoor de bekerstunt van SVOD’22 niet meer in gevaar kwam.