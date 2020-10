Goes blijft na nipte nederlaag tegen titelkandidaat op nul steken

Het was Sparta Nijkerk dat het heft in handen nam op eigen veld. Met een kopbal werd Goes-doelman Brian Meulmeester voor het eerst getest, maar hij hield zijn doel schoon. Na een kleine twintig minuten kon Goes zelf ook gevaarlijk worden. Een snelle tegenaanval leverde topscorer Siebe Schets een mogelijkheid op, maar ook hij slaagde er niet in de score te openen.

Niet veel later leverde ook een corner van Goes gevaar op. Thomas de Rijke zette zijn hoofd tegen de bal, maar zonder succes. Aan de andere kant moest Meulmeester opnieuw ingrijpen. Daarna eiste Ralph de Kok de hoofdrol voor zich op. Eerst haalde de verdediger van Goes een bal van de lijn en daarna raakte hij aan de overkant van het veld zelf de paal.

Op slag van rust was het nog bijna raak voor de thuisploeg. Een kopbal van Janic Makizodila werd nog net van de lijn worden gehaald. 0-0 bij rust dus. Pas een kwartier na de pauze werd de score geopend. Nadat Goes de eerste echte kans van de tweede helft onbenut had gelaten, zette Bryan Burgerhout de thuisploeg in de 60ste minuut op een 1-0-voorsprong.

Afgekeurde goal

Bij Goes bleef Siebe Schets na de pauze in de kleedkamer achter. Hij was niet helemaal fit en kon de strijd niet vervolgen. Zonder de spits, maar met vervanger Huib van Hecke, kwam Goes in de tweede helft veel minder voor het vijandelijke doel. Maar de keer dat het er kwam, was het ook meteen raak. Na een uithaal van Jelle Klap ging de bal binnen, alleen werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Dichter dan dat kwamen de Zeeuwen niet meer bij de gelijkmaker. Omdat ook kampioenskandidaat Sparta Nijkerk niet meer scoorde, bleef het bij 1-0. Zeker geen uitslag waar Goes zich voor hoeft te schamen, maar wel een uitslag waar het weinig aan heeft. Door de nederlaag staat de teller ook na vier wedstrijden nog op nul in de derde divisie van het zaterdagvoetbal.