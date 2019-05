Goes begint play-off-missie met ruime zege op ADO'20

DERDE DIVISIE ZONDAGHEEMSKERK – Drie keer winnen in de laatste vier wedstrijden, om de play-offs te halen; dat was de missie waaraan zondag-derdedivisionist Goes zondag begon. De eerste van die overwinningen werd meteen binnengehengeld. ADO’20 werd met 0-3 verslagen.

Het verschil op de ranglijst tussen ADO’20 en Goes was niet groot. De thuisploeg stond zevende, Goes vijfde. En het waren de Heemskerkers die voor het eerste gevaar zorgden. Een corner, en de nasleep daarvan, leverde echter geen goal op. Daarna was het vooral Goes dat mogelijkheden kreeg, maar de openingsgoal liet lang op zich wachten.

Pas in de 35ste minuut was het raak voor de Zeeuwen. De aanvaller zette de turbo aan, klopte zijn directe tegenstander en schoof de bal onder de doelman door. Even daarvoor had Erwin Franse nog een grote kans laten liggen, na een combinatie met Tim de Winter. Laatstgenoemde trof kort voor rust wel doel. Hij maakte er in de 42ste minuut 0-2 van.

Na rust liet de thuisploeg zich wat meer voor het doel van Goes zien. Doelpunten leverde het offensief echter niet op. Toen ADO’20 na 66 minuten met tien man verder moest, na een rode kaart voor Luc Schuffelen, leek Goes helemaal op rozen te zitten. Erwin Franse bepaalde de eindstand in de slotfase nog op 0-3, waardoor de buit binnen was voor de ploeg van trainer Rogier Veenstra.