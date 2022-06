Goes-aanwinst Eys Murre heeft in zijn laatste duel voor Yerseke eigenlijk niets te verliezen

Na de overwinningen op Woudenberg (0-1) en Wieldrecht (4-0) meldt Murre zich zaterdagmiddag met zijn ploegmaten in Dinteloord. Op het natuurgras van Prinsenland staat tweedeklasser Yerseke in de finale van de nacompetitie tegenover De Zwerver. De ploeg uit Kinderdijk won in de nacompetitie van MZC’11 (3-1) en FC Breukelen (3-0), nadat het in de tweede klasse F op de tweede plaats was geëindigd. Het haalde in 26 duels 46 punten, met een doelsaldo van 56-39. Ter vergelijking: Yerseke werd in de tweede klasse E derde met 52 punten en een doelsaldo van 82 voor en - ook - 39 tegen.