Goals van Steve Schalkwijk brengen Goes in een zetel voor play-offs

GOES - Steve Schalkwijk toonde zondag zijn waarde weer voor Goes. De aanvaller bracht de Zeeuwse derdedivisionist met twee doelpunten voor de pauze in een zetel tegen EVV. Na de pauze werd er ondanks de nodige kansen over en weer niet meer gescoord.

De 2-0 was de vijfde overwinning op rij voor Goes en de negende zege in de laatste tien wedstrijden. Alleen tegen UNA bleef Goes verstoken van een driepunter. Het ticket voor de play-offs komt steeds dichterbij voor de formatie van trainer Rogier Veenstra.

Bijna traditiegetrouw maakte Goes het verschil in de eerste helft. Na 19 minuten opende Schalkwijk de score. Hij was attent bij de rebound van een schot van Tim de Winter. Acht minuten later maakte hij ook 2-0, na een aanval via Erwin Franse en Mart de Kroo.

Na de pauze zette EVV aan voor de aansluitingstreffer. De kansen volgende elkaar in rap tempo op. Een schot van Shaquille Simmons ging over, Jordi Beelen miste 1 op 1 met doelman Brian Meulmeester, invaller Luqmane Bezzat schoot naast, een kopbal van Bob Vankan miste doel.