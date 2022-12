Goalie Finn Murre bezorgt Hoek zonneschijn na regen

Aantrek­kings­kracht Wolfaarts­dijk leidt tot succes

Negen gespeeld, negen gewonnen. Een ongekende start voor Wolfaartsdijk in de vierde klasse B, na een zwaarbevochten overwinning bij FC de Westhoek. Man van de wedstrijd was Enzo Scholten, één van de vele jongens met een verleden bij Kloetinge: ,,Via school en werk zijn we bevriend met jongens uit Wolphaartsdijk. Hier in het eerste spelen met vrienden is dan wel gaaf!”

28 november