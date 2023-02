Goal Bradley de Nooijer verkozen tot doelpunt van het jaar

PZC Voetbal Podcast #16: Zeeuwse beauty, een missertje van Jan en het shirt van Koeman

In aflevering 16 van de PZC Voetbal Podcast begint sportverslaggever Jan Dagevos meteen met mooi nieuws. Want een Zeeuwse speler werd dit weekend gehuldigd voor de mooiste treffer in een buitenlandse competitie. Dagevos bespreekt dat en ook heel veel meer met presentator Juriën Dam en PZC- journalist Daniël Wissel.

13:52