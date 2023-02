Giovanni Siereveld gaat bij Kloetinge duo vormen met Barry van der Hooft

Van der Hooft voetbalde zelf bij VV Terneuzen en HSV Hoek. De afgelopen jaren was hij actief als jeugdtrainer bij VV Terneuzen, waar hij dit seizoen de Onder 19 traint. Giovanni Siereveld en Barry van der Hooft kennen elkaar al jaren en wilden graag een samenwerking aangaan. Siereveld is dit seizoen nog trainer bij Luctor Heinkenszand.

‘Ze worden verantwoordelijk voor het Onder 23-team, waarbij de doelstelling duidelijk is', schrijft het bestuur van Kloetinge in een persbericht. ‘De Onder 23 is het eindstation van onze jeugdopleiding. Het team moet bestaan uit spelers die de intrinsieke motivatie en het talent hebben om door te kunnen stoten naar onze eerste selectie. Giovanni en Barry gaan volgend seizoen proberen de Onder 23 naar een nog hoger niveau te tillen'.