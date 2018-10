Gino Zupelli matchwinnaar, Maarten van Rosevelt uitblinker

Terwijl zijn spelers in hosannastemming verkeren en de zege vieren met een pilsje, beseft de trainer van Walcheren even verderop dat het ook anders had kunnen lopen. De adrenaline zit nog in zijn lichaam. Letterlijk tot de laatste seconde was het spannend aan de Dorpsstraat in Heinkenszand, waar over de publieke belangstelling niet te klagen viel.

,,Ik heb genoten van de intentie van mijn ploeg’’, vertelde Hollander. ,,Maar soms slaan ze daar een beetje in door, dan willen ze te veel voetballen.’’ Het eerste halfuur was er geen vuiltje aan de lucht voor Walcheren. De opbouw verliep voorspoedig, het middenveld was voortdurend in beweging en spits Gino Zuppelli altijd aanspeelbaar. In de tiende minuut had Daryl Hollander al de openingstreffer op zijn schoen, maar hij zag de bal via de binnenkant van de paal uit het doel verdwijnen. Een minuut later miste Zuppelli een levensgrote kans.