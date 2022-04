Gianni Tahitu is de laatste weken zijn gewicht in goud waard voor MZVC

OVERZICHT Lees hier alles over het sterke Hoek, stuntend Goes en een horrorbles­su­re

VLISSINGEN - Het was zaterdag prachtig voetbalweer en daar konden de meeste Zeeuwse voetbalploegen gelukkig van genieten. Hoek bijvoorbeeld, dat in de derde divisie te sterk was voor Staphorst. Of Nieuwdorp, dat dit seizoen niet goed draait in de derde klasse A, maar zaterdag halverwege al ruim leidde tegen Bevelanders.

16 april