Gert-Jan van Leiden wil FC Dauwendaele beter en beter maken

Streep door Hulsterloo-Ria W en inhaalwed­strijd van Oostburg

De wedstrijd in de zondag vierde klasse A tussen Hulsterloo en Ria W is donderdag afgelast. Ook Oostburg hoefde in diezelfde klasse doordeweeks niet in actie te komen. De inhaalwedstrijd tegen HBC’22 werd eveneens geschrapt.

8 december