Gérard de Nooijer put zich uit in superlatieven

LEEUWARDEN - Gérard de Nooijer strooide na de stunt in Leeuwarden met complimenten voor zijn FC Dordrecht. Zijn stand-in-keeper Menno Bergsen in het bijzonder, maar ook alle spelers en nog veel meer mensen. ,,Complimenten voor iedereen die hier aanwezig was’’, zei de Zeeuwse coach voor de camera van RTV Rijnmond.

FC Dordrecht repareerde in Leeuwarden een vier dagen eerder opgelopen 4-1-nederlaag. Halverwege de return keek de ploeg zaterdagavond zelfs nog tegen een 1-0-achterstand aan. De Nooijer voerde toen een dubbele wissel uit, waarbij onder anderen Karim Bannani (Terneuzen) kwam Julius Bliek (Burgh-Haamstede) ging.

Lees ook De Nooijer, Bliek en Bannani zorgen voor mirakel in Leeuwarden Lees meer

,,We hebben het uitstekend gedaan’’, vond De Nooijer. ,,In de rust hebben we aantal omzettingen gedaan, die goed uitpakten. We hebben na rust volle pressing gespeeld. Compliment aan alle spelers die meededen. Na de 1-1 zakte Cambuur helemaal weg. In de laatste minuten was onze keeper fantastisch. Hij hield hield ballen tegen, die waren onmogelijk.’’

Een jongensdroom noemde De Nooijer het optreden van Bergsen. Deze 18-jarige goalie kwam pas op het laatste moment in het elftal omdat eerste keus Bryan Janssen in de warming-up geblesseerd raakte. Bergsen maakte zijn debuut onvergetelijk.

De Nooijer werd na de 4-1-nederlaag in Dordrecht van alle kanten meewarig aangekeken toen hij bleef volhouden dat de tweestrijd nog niet beslist was. ,,Alles kan gebeuren in voetbal. Je moet nooit opgeven. Dat heb ik ook in de rust gezegd: we hebben nog 45 minuten om vier goals te maken. Dat ze dat dan nog doen ook… Dit kan niet mooier.’’