Gérard de Nooijer keert als assistent-trainer terug bij Sparta

ROTTERDAM - Gérard de Nooijer (51) keert na 22 jaar terug bij Sparta. De Souburger wordt op Het Kasteel de nieuwe assistent van hoofdtrainer Henk Fraser. Die vacature was vacant na het vertrek van Aleksandar Rankovic, die hoofdcoach wordt bij ADO Den Haag. De Nooijer had nog een contract tot het eind van dit jaar bij de Chinese voetbalacademie Dalian Istar, maar zat vanwege het coronavirus al sinds januari thuis.

Gérard de Nooijer heeft – net als zijn tweelingbroer Dennis – een grote staat van dienst als speler in Rotterdam-West. De vroegere verdediger debuteerde in het seizoen 1988-1989 in de hoofdmacht van Sparta en kwam in tien seizoenen tot 224 competitieduels. In 1998 maakte hij met Dennis de overstap naar sc Heerenveen. Na zijn carrière ging hij als trainer aan de slag, bij onder meer JVOZ en FC Dordrecht.

Bij de laatste club was hij hoofdtrainer, tot hij in november 2018 vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen. Twee maanden later had Gérard de Nooijer al een nieuwe baan, in China, als jeugdtrainer bij Dalian Istar H&C Football Club. Vanwege het coronavirus zat hij sinds januari thuis. Zijn contract in China liep nog door tot het eind van dit kalenderjaar, met een optie voor een extra jaar.