Gemengde gevoelens bij Hoek na terecht gelijkspel: ‘In mijn hoofd hebben we twee punten verloren’

Goes ontvangt koploper, Kloetinge wacht reactie­voet­bal

Goes wacht zaterdag een mooi affiche in de vierde divisie. De formatie van trainer Dennis de Nooijer krijgt koploper Nieuwenhoorn op bezoek. ,,Een prima elftal dat sterk is in de omschakeling’’, weet De Nooijer.

9 september