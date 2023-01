Geliefde scheidsrechters: ‘Mensen langs de kant die mopperen? Dat heeft eigenlijk wel wat’

,,Een paar weken geleden kwam iemand in de supermarkt naar me toe en zei ‘ik heb op je gestemd hoor’” lacht Ricky van Belzen uit Arnemuiden. ,,Ik had geen flauw idee waar hij het over had totdat hij me uitlegde dat ik was genomineerd voor de beste amateurscheidsrechter van het jaar. Een paar dagen later werd ik gebeld met het nieuws dat ik in de categorie ‘ongediplomeerde scheidsrechters’ de meeste stemmen van de provincie Zeeland had gekregen.”