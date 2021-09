Geheugen laat Goes in de steek bij Staphorst

DERDE DIVISIE/VIDEOSTAPHORST - Na drie remises op rij weet Goes na het vierde competitieduel weer hoe het voelt om niet gelijk te spelen. De Zeeuwse derdedivisionist kreeg op bezoek bij Staphorst echter niet waarvoor het naar Overijssel was afgereisd. De Zeeuwen stonden bij rust (3-0) al voor een kansloze missie en gingen uiteindelijk met 4-0 onderuit.

De middag begon dramatisch voor Goes. De ploeg trapte binnen vijf minuten in dezelfde val als vorig seizoen. Toen scoorde Staphorst drie keer uit standaardsituaties, zaterdag ontstond de openingstreffer uit een corner. Die werd niet goed verwerkt, waardoor Wouter van der Molen de bal opnieuw voor het doel kon slingeren. Dirk Muis kreeg de bal op zijn hoofd en kopte de thuisploeg op 1-0.

Het was niet de enige hoekschop in de openingsfase waaruit Staphorst dreigend werd. In de elfde minuut belandde wederom een corner bij Muis, maar een tweede treffer zat er nog niet in. Die kwam er pas na een halfuur, niet uit een corner, maar na een verre ingooi. Muis was daarbij niet het eindstation, maar de werper. Hij kreeg de bal bij Mike Reuvers, die er 2-0 van maakte.

Bij Goes kwam het grootste gevaar, net als een week eerder tegen de amateurs van Ajax (0-0), van Gianni Tiebosch. De smaakmaker van de Zeeuwen kreeg kort voor rust twee kansen op de aansluitingstreffer, maar stuitte op de keeper en de paal. Aan de andere kant was het vlak voor de pauze nog wel raak. Stan Haanstra stuurde Goes met een 3-0-achterstand de kleedkamer in.

Na de onderbreking werd het er niet veel beter op voor Goes. Binnen het kwartier stond het al 4-0, door een treffer van Sander de Grote. Daarmee kwam aan alle onzekerheid - voor zover die er nog was - én aan de ongeslagen reeks van Goes een eind. Na drie remises in drie wedstrijden was de eerste nederlaag van dit seizoen in de derde divisie een feit. En wéér waren het de standaardsituaties van Staphorst die Goes pijn deden.