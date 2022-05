Geerman naar Walcheren, Traas keert terug bij Patrijzen

Björn De Neve (43) is de vijfde hoofdtrai­ner dit seizoen bij Hoek

Björn De Neve wordt de nieuwe hoofdtrainer van Hoek. De 43-jarige Belg woont net over de grens in Wachtebeke en was de afgelopen jaren werkzaam als hoofd jeugdopleiding bij profclub KAA Gent. Maandagavond meldt hij zich voor het eerst op het veld in Hoek. Hij tekent een overeenkomst tot medio 2023.

