Geen schorsing voor Goes-aanvaller Claude de Smit, rode kaart geseponeerd

Goes besloot hierna in beroep te gaan. Na het zien van de beelden en verklaringen van de verschillende partijen heeft de aanklager amateurvoetbal nu besloten de aanvaller van Goes geen schorsing op te leggen. De Smit en Goes kregen vrijdagmorgen bericht van de KNVB hierover.

Het betekent in elk geval dat De Smit zaterdag in de belangrijke thuiswedstrijd van Goes tegen Spijkenisse in actie kan komen. Voor de Bevelandse ploeg, die nadrukkelijk in de race is voor de derde periode en ook nog altijd kansrijk is voor de titel, een meevaller. De Smit maakte deze competitie al elf doelpunten.